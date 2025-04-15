Подорожчання олії в Одесі, у чому причина зростання цін та скільки доведеться платити.

Упродовж останнього місяця соняшникова олія в Одесі подорожчала на 4%, стало відомо, скільки доведеться платити, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо завдяки даним аналітиків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Причиною зростання вартості стала висока ціна на насіння соняшнику, яке є основною сировиною для виробництва.

На оптовому ринку зберігається стабільно високий попит на насіння, водночас пропозиція обмежена через низький урожай 2024 року. Це призвело до здорожчання кінцевого продукту — олії — в роздрібних мережах.

За оцінками УКАБ, вартість за останній місяць зросла на 4%, а за рік — майже на 40%.

У березні в магазинах Одеси ціна за пляшку варіювалася від 31 до 92 грн, в залежності від бренду та торгової мережі. Середня ринкова ціна склала 77,5 грн за пляшку.

Ціни в популярних магазинах:

Auchan — 63,30

АТБ — 60,50

Сільпо — від 63,49 за 850 мл.

У деяких точках продажу олію все ще можна знайти за нижчою ціною — близько 31 , однак це рідкісні акційні пропозиції або товари менш відомих брендів.

Водночас у преміальних мережах прайсможе перевищувати 70 за пляшку.

Аналітики прогнозують, що тенденція до зростання може зберігатися, якщо ціни на сировину не стабілізуються. А отже, споживачам слід уважно стежити за акціями та порівнювати ціни в різних магазинах.

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