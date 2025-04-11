Якщо ви потребуєте підтримки, то для багатьох українців доступна грошова допомога в Одесі.

Грошова допомога в Одесі у 2025 році продовжує надаватися малозабезпеченим сім'ям та окремим категоріям громадян, що потребують соціальної підтримки, повідомляє Politeka.

Програма соціального захисту націлена на допомогу тим, чий дохід не досягає прожиткового мінімуму, і продовжує функціонувати на основі державної програми соціальної підтримки.

Право мають родини та особи, чиї доходи є нижчими за встановлений мінімум. Для цього потрібно звернутися до органів соціального захисту або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), подати необхідні документи або надіслати їх поштою, уточнивши вимоги у цих установах.

Грошова підтримка надається терміном до шести місяців з можливістю продовження, якщо родина продовжує відповідати умовам програми. Виплати за 2025 рік були збільшені. Для працездатних осіб сума становить 1816,8 грн, для пенсіонерів та осіб з інвалідністю — 2361 гривня, для дітей до 6 років — 3716,35. Для дітей віком від 6 до 18 років допомога становить 4634,2 гривні, а для студентів — 4390,6 гривні. Виплати здійснюються через банківські картки або Укрпошту.

З 1 березня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжується забезпечення на півроку за виконання всіх умов. Для осіб з інвалідністю та дітей сума становить 3000 грн, для інших категорій — 2000 грн. Виплати здійснюються два рази на місяць: 15 та 28 числа.

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