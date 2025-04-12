Останнім часом почали з'являтися заяви про підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі та інших регіонах

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі не відбулося в квітні, проте низка експертів почала попереджувати про незворотнє зростання вартості, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали для вас думки експертів та офіційні заяви уряду.

Так, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Тим часом заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що українцям цього року варто очікувати на збільшення цін на електроенергію. За його словами, енергетичний сектор потребує активного імпорту ресурсів та врегулювання ситуації з компаніями «Укрнафтобуріння» та Smart Energy, оскільки кожен кубометр газу матиме стратегічне значення.

Тим часом, у Міністерстві енергетики запевнили, що ціни на енергоресурси наразі залишаються без змін. Відомство спростувало чутки про підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі, зазначивши, що ця інформація є неправдою.

У міністерстві уточнили, що уряд не планує збільшення цін на електроенергію та газ, і це питання не включено до поточного порядку денного. Міненерго також закликало утримуватися від поширення неправдивої інформації, яка може ввести в оману громадськість.

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