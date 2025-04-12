Безкоштовне житло для ВПО в Одесі пропнує не один благодійний фонд та місцеві жителі.

Доступне безкоштовне житло для ВПО в Одесі, переселенці можуть розміститися в тимчасових притулках, повідомляє Politeka.

На платформі OLX можна знайти багато варіантів для тимчасового проживання. Крім того, домівки пропонують благодійні фонди.

Наприклад, в Кароліно-Бугаз дають окрему кімнату з усіма зручностями або студію з кухнею, що підходить для сімей переселенців. Для деяких приміщень потрібна допомога в оздобленні, а також є можливість часткової зайнятості для водіїв категорій С і С1.

Місце проживання пропнує благодійний фонд «Шлях до Дому», що знаходиться на вулиці Софіївська, 10. Фонд надає житло та харчування для жінок з дітьми та сімей на період від 1 до 30 днів. Для отримання додаткової інформації та запису можна звертатися за телефоном (063) 904-00-22.

Ще одним можливим варіантом є гуртожиток на вулиці Танкістів, 43-А, де громадська організація «Християнська місія «Нове життя» пропонує 23 кімнати на 89 місць. Контактна особа для цієї локації — Олексій Берсеньєв, телефон для зв'язку: (096) 178-43-00.

Також переселенці можуть знайти безкоштовне житло для ВПО в Одесі за такими адресами:

вул. Червона, 11 — 61 кімната на 160 місць, з можливістю розмістити 33 осіб з інвалідністю. Контактна особа: Олег Тузла, (067) 48 45 173.

вул. Хімічна, 5 — місця для 120 людей, умови для 4 осіб з інвалідністю. Контактна особа: Юлія Гайдаржи, (093) 033 12 71.

Старі Шомполи, Лиманський район, вул. Центральна, 16 — 9 приміщень для 10 осіб. Умов для маломобільних осіб немає.

Для отримання більш детальної інформації рекомендується телефонувати за вказаними номерами або шукати актуальні оголошення в інтернеті.

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