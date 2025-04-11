Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Одесі на 12 квітня і розповіли, чого чекати цієї суботи.

Прогноз погоди у Одесі на 12 квітня очікується похмурий день без опадів, повідомляє Politeka.

Протягом усього дня в Одесі буде хмарно, без опадів.

Вночі температура коливатиметься від +1...+3 градусів, а вдень очікується +9 градусів, повідомляють синоптики прогноз погоди в Одесі на 12 квітня.

На 12-те число прогнозується хмарність, показники будуть помірними, вночі на території області варіюватиметься від +2 до +4.

З ранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами.

Як повідомляють метеорологи, протягом дня температура буде помірною, але вологість і вітер надаватимуть відчуття прохолоди.

Вдень повітря прогріється до +6…+9, ця субота буде прохолодною. Вітер північний із інтенсивністю 5,7 м/с.

Цього тижня по всій Україні очікується, що у суботу хмари, як і раніше, закриватимуть небо. Температура близько +3°C, а вдень досягне +9°C.

Вологість буде в межах 52-84%.

У вихідні у місті та області буде хмарно, але без опадів. Вітер північний до 5,7 м/с, вологість на рівні 61%.

Найближчими днями в країні фіксуватимуться покращення умов, потепління та опади, не прогнозуються що створює сприятливі умови для прогулянок та справ на свіжому повітрі.

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