Синоптики склали новий прогноз погоди в Одесі на 13 квітня і розповіли, чого чекати.

Прогноз погоди в Одесі на 13 квітня очікується сонячний день без опадів, повідомляє Politeka.

В Одесі весь день буде триматися ясна погода, без опадів цієї неділі.

Вночі температура коливатиметься до +5...+7 градусів, а вдень очікується +10 градусів, повідомляють синоптики прогноз погоди на 13 квітня.

На 13-те число прогнозується сонце, вночі на території регіону температура варіюватиметься від +5 до +8.

Вдень зросте до +6...+10, тож цей день буде досить прохолодним.

Цієї неділі жителі зможуть насолодитися яскравим сонцем. Вітер північно-західний та південно-східний з інтенсивністю 3,8 м/с.

Цього тижня по всій Україні очікується, що у середу хмари, як і раніше, закриватимуть небо. Температура близько чотирьох градусів по Цельсію, а вдень досягне 9°C.

Метеорологи зазначають, що найближчими днями будуть схожими, зі збереженням тепла та можливістю невеликих опадів. У той же час, вдень дозволить насолоджуватися весняним повітрям і ідеально підійде для прогулянок.

У вихідні синоптики обіцяли сприятливі дні для відпочинку на вулиці, хоча можливі короткочасні опади в різних районах області та міста, а вже з понеділка слід готуватися до довгоочікуваного тепла, до +21 градуса за Цельсієм.

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