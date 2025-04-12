Подорожчання продуктів в Одесі помітне на низку товарів, як в місцевих супермаркетах, так і на ринках.

Зараз спостерігається подорожчання продуктів в Одесі, Нацбанк зафіксував подальше зростання цін буквально на всі товари та послуги, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що зросло у вартості найбільше.

За офіційними даними Держстату, протягом року сталося подорожчання продуктів в Одесі на ряд харчових товарів. Найбільше подорожчання зафіксовано на:

яйця — на 44,7% у річному вимірі (за останній місяць — на 18,8% через сезонні чинники);

соняшникову олію — на 35,4% (місячне зростання — 1,7%);

овочі — на 32,3% за рік (і на 1,6% лише за місяць).

За даними НБУ, основними причинами прискорення інфляції стали зростання цін на сирі та оброблені продукти харчування через погіршення врожаїв минулого року, а також зростанням витрат для бізнесу, зокрема на оплату праці та енергоресурси. Крім того, збереження високого рівня споживчого попиту також сприяє підвищенню вартості.

Помітно подорожчання олії. В середньому літр коштує 81,15 грн. У той час, коли по Україні можна знайти за 77, 96. Тим часом зараз в супермаркетах яйця "Ясенсвіт" С1 у такій самій упаковці (10 штук) в середньому коштують 73,30 грн. Десяток яєць на місцевих базарах можна придбати за 46,58. Ціна вища ніж в той же період минулого року, проте нижча ніж в середньому по Україні, де яця продають по 51,14.

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