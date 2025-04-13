Прогноз погоди в Одесі з 14 по 20 квітня, очікується різке потепління, сонячні дні та відсутність опадів.

Метеорологи оприлюднили прогноз погоди для Одеси на тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року, за даними синоптиків, на місцевих чекає поступове потепління та комфортна весняна погода, передає Politeka.

Протягом тижня температура повітря коливатиметься в межах від +10°C до +17°C, із різким підвищенням до +21°C у найтепліші дні.

Найнижчі температури очікуються у понеділок, 14 квітня — від +6 до +10°C. А найбільш сприятлива погода прогнозується на вихідні, 19 та 20 числа.

Вітер буде помірним, зі швидкістю до 3,7 м/с, що сприятиме загальному відчуттю тепла та стабільності атмосферних умов.

Синоптики не прогнозують суттєвих опадів на цьому тижні в Одесі — очікуються сонячні, сухі та комфортні дні. Лише вночі можливі незначні заморозки, однак вдень повітря залишатиметься теплим.

У другій половині місяця кількість опадів зменшиться ще більше, дощі будуть короткочасними і незначними. Вологість повітря варіюватиметься, однак істотних опадів не передбачається.

Загалом по Україні спостерігається тенденція до поступового потепління. У середині цього періоду температура досягатиме +10…+15°C, а на заході країни можливе підвищення до +17°C.

Фахівці додають, що атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, тож можливі незначні коливання погодних умов.

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