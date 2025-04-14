Синоптики склали новий прогноз погоди в Одесі на вівторок, 15 квітня, дізнайтесь, яким буде цей день.

Згідно з останніми даними синоптиків, у вівторок, 15 квітня, в Одесі очікується сонячна та суха погода, передає Politeka.

Небо протягом дня залишиться ясним, без опадів.

Температура повітря вночі опуститься до +5…+6°C, а денні значення досягнуть +13°C. Буде прохолодно, але комфортно цього дня. Вранці та вдень переважатиме сонячне небо, а до вечора можлива невелика хмарність.

Вітер протягом дня буде слабким до помірного, із напрямком від північного заходу до південного сходу та середньою швидкістю близько 2,0 м/с, що створить відчуття стійкої та приємної весни.

Атмосферний тиск залишиться підвищеним, що може спричинити легкі коливання в погодних умовах, проте загалом тиждень обіцяє бути стабільним та теплим.

Синоптики зазначають, що найближчими днями істотних опадів не передбачається, і жителі міста зможуть насолодитися сонячними та сухими днями.

На тлі загальної тенденції потепління по всій Україні температура в середині тижня коливатиметься в межах +10…+15°C, а на заході країни можливе потепління до +17°C.

Найнижчі температури прогнозуються на понеділок, 14 квітня - від +6 до +10 ° C, тоді як найбільш сприятливі дні очікується у вихідні, 19 і 20 квітня.

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