Подорожчання яєць в Одесі вже стало помітним для місцевих мешканців і на полицях супермаркетів, і на ринках.

Подорожчання яєць в Одесі особливо сильно позначилося на гаманцях покупців у передсвятковий період, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі «Мінфін», реальне зростання в роздробі навіть вище, ніж відображає офіційна статистика.

Цікаво, що цього року ситуація з ростом вартості на цю продукцію розпочалася вже з лютого, навіть попри піст, коли попит традиційно спадає. Восени та на початку зими минулого року виробництво зросло, а експорт трохи пригальмував, тому в грудні з'явилися акційні пропозиції.

Проте з настанням весни ситуація змінилася, і подорожчання яєць в Одесі стало відчутним. Олег Пендзин, голова Економічного дискусійного клубу, пояснює, що левова частка собівартості - це комбікорми, а з кукурудзою в країні наразі не густо. До того ж, зросли витрати на електроенергію та газ, що сильно б'є по птахівниках.

Ще один чинник - експорт. У січні 2025 року Україна встановила рекорд: 10,6 тисячі тонн продукції відправили за кордон, і це майже вдвічі більше, ніж торік. Хоча це й не пов’язано безпосередньо з кризою в США, ситуація на світовому ринку все ж впливає опосередковано.

За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ближче до Великодня слід очікувати ще +10% до нинішніх цін. Проте вже з кінця квітня ціни можуть відкотитися назад на 20–30%.

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