Середня пенсія в Одесі становить 5 600 гривень, повідомляє Politeka.

Згідно з даними, оприлюдненими ресурсом Опендатабот, 25% пенсіонерів в Одесі отримують менше 3 000 гривень на місяць. Це ставить Одеську область на 8 місце серед регіонів України за розміром середньої пенсії. Найвищі показники мають Київ, Донецька та Луганська області. Середня пенсія по Україні на кінець 2024 року склала 5 789 гривень, що на 7,5% більше порівняно з попереднім роком.

Проте інфляція, що досягла 12% за 2024 рік, значно зменшила ефект від підвищення, яке було широко анонсоване урядом. Водночас, якщо поглянути на історичні цифри, пенсійні виплати у 1997 році складали лише 52 гривні, а до 2025 року вона зросли в 111 разів, хоча долар за цей час подорожчав в 22 рази.

Особливість ситуації полягає в тому, що виплати для суддів залишаються вищими, ніж для звичайних громадян. Наприклад, пенсії в Одесі для колишніх суддів Верховного Суду можуть досягати 262 000 грн на рік, що в середньому становить близько 22 000 грн на місяць. Ці суми значно перевищують виплати для звичайних пенсіонерів і в інших регіонах України. Протягом останніх трьох років забезпечення суддів зросло з 90 800 до 107 000 грн на місяць, що робить їх одну з найбільш заможних категорій пенсіонерів в Україні.

З лютого 2025 року, згідно з новими нормами Закону про Державний бюджет, мінімальні пенсійні виплати для різних категорій громадян залишатимуться на рівні 1 березня 2024 року. Це означає, що мінімальний прожитковий мінімум залишатиметься на рівні 3028 грн, що ставить пенсіонерів перед новими викликами через зростання цін та інфляцію.

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