Графіки відключення світла в Одесі та області 16 квітня вводитимуть у деяких населених пунктах, названо адреси, повідомляє Politeka.
У "ДТЕК" заплановано проведення профілактичних робіт, у зв'язку з цим не буде електроенергії в деяких населених пунктах.
Так, будуть проводитися профілактичні роботи з 8:00 до 17:00 буде здійснено обмеження електроенергії.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в ДТЕК проведе профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади.
У зв'язку з виконанням цих робіт заплановано відключення електроенергії у таких населених пунктах регіону, 16 квітня з 8 ранку до 17:00 не буде за такими адресами:
Олександрівка вулиці Затишна, Кооперативна, Лиманська, Набережна, Озерна, Перемоги, Світла, Сільскогосподарська, Сільськогосподарська, Судноремонтна, Толстого, Успішна, Центральна, Шевченка, провулок Грецький, Зелений, Лиманський, Набережний, Пушкіна, Судноремонтний.
У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру, для стаціонарних телефонів:
+38 (048) 705 90 90
для мобільних:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
Е-mаіІ: сеnter@oblenergo.odessa.ua.
Щоб отримати актуальну інформації щодо часу відновлення електропостачання - можна скористатися онлайн сервісами ДТЕК, чат-ботами у Viber і Telegram, а також подати заявку на сайті компанії.
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