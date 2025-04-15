Місцеві жителі вже можуть ознайомитись із графіками відключення світла в Одесі та області на 16 квітня.

Графіки відключення світла в Одесі та області 16 квітня вводитимуть у деяких населених пунктах, названо адреси, повідомляє Politeka.

У "ДТЕК" заплановано проведення профілактичних робіт, у зв'язку з цим не буде електроенергії в деяких населених пунктах.

Так, будуть проводитися профілактичні роботи з 8:00 до 17:00 буде здійснено обмеження електроенергії.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в ДТЕК проведе профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади.

У зв'язку з виконанням цих робіт заплановано відключення електроенергії у таких населених пунктах регіону, 16 квітня з 8 ранку до 17:00 не буде за такими адресами:

Олександрівка вулиці Затишна, Кооперативна, Лиманська, Набережна, Озерна, Перемоги, Світла, Сільскогосподарська, Сільськогосподарська, Судноремонтна, Толстого, Успішна, Центральна, Шевченка, провулок Грецький, Зелений, Лиманський, Набережний, Пушкіна, Судноремонтний.

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру, для стаціонарних телефонів:

+38 (048) 705 90 90

для мобільних:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Е-mаіІ: сеnter@oblenergo.odessa.ua.

Щоб отримати актуальну інформації щодо часу відновлення електропостачання - можна скористатися онлайн сервісами ДТЕК, чат-ботами у Viber і Telegram, а також подати заявку на сайті компанії.

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