Від 17 січня 2023 їй знову була призначена пенсія в Одесі, проте через помилку сталось неправильне нарахування

Пенсія в Одесі призначалась для українки, проте через помилку в документах їй нарахували зайві виплати, тому ПФУ вимагав їх повернути, повідомляє Politeka.net.

Жінка перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області, як пенсіонерка за віком.

13 травня 2024 року вона повідомила, що отримувала нарахування за віком у рф до лютого 2022-ого. Також заявниця зазначила, що її пенсійну справу було переведено з України до рф ще 11 років тому.

Після розгляду звернення за екстериторіальним принципом, рішенням №155250026427 від 17 січня 2023 їй знову була призначена сума. Однак під час перевірки документів, поданих для призначення пенсії, з’ясувалося, що до страхового стажу помилково було включено записи з трудової книжки, де прізвище не відповідало даним паспорта.

В результаті перерахунків та приведення пенсійної справи у відповідність до чинного законодавства, була виявлена переплачена пенсія в Одесі на суму 3 828 гривень за період з 1 січня по 30 квітня 2024.

Суд відхилив позов Пенсійного фонду та відмовив у стягненні переплачених пенсійних коштів.

У матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували, що переплата пенсії в сумі 3 828 гривень стала наслідком суто рахункової помилки. Водночас суд не виявив жодних свідчень того, що жінка навмисне подала недостовірні відомості або вчинила будь-які зловживання при оформленні чи отриманні пенсії.

Згідно з рішенням №155250026427 від 21 березня 2024 року, пенсію було перераховано та встановлено її новий розмір – 2 661 гривня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.