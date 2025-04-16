Прогноз погоди у Одесі на четвер, 17 квітня, очікується невеликий перепад температури, синоптики попередили.

Синоптики опублікували свіжий прогноз погоди в Одесі на четвер, 17 квітня, буде сонячний та сухий день, повідомляє Politeka.

Згідно з останніми даними метеорологів, погода в Одесі буде зрозумілою протягом дня, з можливим збільшенням хмарності до вечора. Опадів не передбачається.

Температурні показники обіцяють бути комфортними: вночі стовпчики термометрів опустяться до +8…+11°C, а вдень повітря прогріється до +15°C.

Червер буде теплим і приємним, типовим для весняного періоду.

Вітер очікується слабкий до помірного, змінного спрямування, із середньою швидкістю близько 2,8 м/с. Це створить відчуття легкості та стійкості атмосферних умов.

Атмосферний тиск буде трохи підвищеним, що може трохи вплинути на загальне самопочуття, проте значних змін не прогнозується.

Найближчими днями в Одесі також пройдуть без істотних опадів, що дозволить мешканцям та гостям міста насолоджуватися сонячною та сухою весною.

По країні загалом температура повітря цього тижня варіюватиметься від +10 до +15°C, а в західних регіонах можливе підйом до +17°C.

Найпрохолоднішим днем ​​стане понеділок, 14 квітня – від +6 до +10°C.

Потепління очікується до вихідних: 19 та 20 квітня стануть одними із найсприятливіших днів тижня.

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