Місцевих жителів попередили про графіки відключення світла в Одесі та області на 17 квітня.

Графіки відключення світла в Одесі та області 17 квітня вводитимуть у деяких населених пунктах, названо адреси, передає Politeka.

У ДТЕК повідомили про планові профілактичні роботи, які проводитимуться з метою підвищення надійності електропостачання.

В Ізмаїлі заплановані масові відключення світла 17 числа.

З 8.00 17 квітня до 17.00 18 квітня світло відсутнє на вулицях Європейська, Франка, Клушина, Кулікова, Патріотів, пров. Франка, 2, проспект Миру.

17 числа з 8.00 до 15.45 без електроенергії: Європейська, Іллі Ріпина, проспект Миру.

17 квітня з 8.00 до 19.00 будуть обмеження електроенергії на вулицях 8 Березня, Героїв Азовсталі, Сагайдачного гетьмана, Дружби, Задунайської Січі, Захисників України, Ірпінська, Леоніда Каденюка, Коцюбинського, Миколаївська, Мудрого Ярослава, Отамана Чепіги, Повстанська, Свободи, Спортивна, Філатова, пров.Світлий.

17 числа з 8.00 до 17.00 обмеження за такими адресами: 8 Березня, Авраамівська, Національної гвардії України, Бендерська, Бесарабська, Богдана Хмельницького, Миколи Хвильового, Богуна Івана, Болградська, Василя Симоненка, Вишнева, Волонтерська, Гайдамацька, Героїв-прикордонників, Героїв Азовсталі, Героїв Ізмаїла, Героїв Крут, Сагайдачного гетьмана, Головатого отамана, Грецька, Дружби, Єдності, Задунайської Січі, Запорізька, Захисників України, Івана Драча, Франка, Ірпінська, Кармелюка, Кафедральна, Кишинівська, Комерційна, Короленка, Леоніда Каденюка, Коцюбинського, Левка Лукʼяненка, Лисенка, Миколаївська, Михайла Грушевського, Момота генерала, Мудрого Ярослава, Перемоги, Пилипа Орлика, Повстанська, Покровська, Поперечна, Торгова, Іллі Ріпина, Садова, Свободи, Святослава Хороброго, Сергія Малаховського, Симона Петлюри, Соборна, Спортивна, Стуса Василя, Транспортників, Тульчианівська, Федора Леонтовича, Філатова, Харківська, Чайковського, Чепіги отамана, Шевченка, Остапа Вишні, провулках Франка, 1, Перемоги, 1, Стуса Василя, 1, Шевченка, 1, Перемоги, 2, Шевченка, 2, Шевченка, 3, 4, Дорожній, Київський, Львівський, Перемоги, Світлий, Свободи, Транспортників, Яблуневий, проспектах Миру та Незалежності.

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