Мужчина сообщил, что работает больше 10 лет, однако пожар на Троицкой стал самым ужасным на его памяти

После страшного пожара в одесском колледже на Троицкой в больницах продолжают проходить лечение пять спасателей, которые пострадали во время тушения огня

В частности, командиру пожарно-спасательного отделения, сержанту службы гражданской защиты населения Артему Щербакову придется встретить новогодние праздники в стенах больничной палаты.

По словам врачей, Артем получил множественные травмы, среди них и перелом таза.

О трагических событиях в доме Асвадурова 4 декабря спасатель Артем рассказал журналистам «Радио Свобода».



Мужчина сообщил, что работает больше 10 лет, однако пожар на Троицкой стал самым ужасным на его памяти.

«Нашу работу в колледже осложнило многое: почти четырехметровый высота потолков в здании, узкие запутанные коридоры, огромная площадь распространенности огня, сильное задымление помещений. Люди из окон кричали, махали, а среди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехника сразу не смогла заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехколенной лестницы были вынуждены использовать еще и штурмовую», – говорит спасатель.

Ранее мы сообщали о жутком пожаре, который 4 декабря вспыхнул в в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Загорелось помещение на третьем этаже шестиэтажного дома. Огонь был ликвидирован только в 19:30.

8 декабря в Украине был объявлен траур по погибших в одесском колледже. Силовики, в свою очередь, озвучили три возможные версии пожара в колледже на Троицкой, среди которых и умышленный поджог.

Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

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