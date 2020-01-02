В минувшем году в Одессе было зафиксирована 34 случая болезни Лайма

Об этом сообщает информационный портал УСИ, со ссылкой на Одесский областной лабораторный центр Украины.

Согласно информации, с начала 2019 года медики зафиксировали 34 случая инфицирования болезнью Лайма – клещевого бореллиоза, против 39 случаев за 2018 год. Среди детей до 17 лет заболели 9 человек, в прошлом году – 3 ребенка.

«Особенную обеспокоенность вызывает позднее поражение разных систем и органов организма человека, в связи с поздней диагностикой. Это приводит к хроническим проявлением, длительной неработоспособности, инвалидизации, – говорится в публикации.

По словам врачей , лишь один из десяти человек, укушенных клещами, обращается за медицинской помошью.

В любом случае болезнь лечится под наблюдением в течение 2-х лет, чтобы больной мог избежать осложнений.

Для справки:

Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, которое переносят клещи, пораженные бактериями боррелиями. Бактерии передаются человеку при укусе инфицированными иксодовыми клещами. Заразиться можно также, выпив сырого козьего молока, где бореллия также может присутствовать.

Отметим, первые проявления болезни Лайма очень похожи на симптомы обычного гриппа: лихорадка, повышенная температура, общая слабость, боль в суставах. Поэтому при укусе клеща обращаться к медикам следует обязательно, чтобы избежать развития опасной болезни.

Болезнь Лайма лечится антибиотиками и требует длительного наблюдения у врача.

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