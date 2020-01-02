Жительница Одесской области на свалке нашли матрас с крупной суммой денег и передали их в церковь

Находку обнаружили в селе Шевченково Килийского района.Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, пишет Politeka.net

Он отметил, что средства передал на хранение в исполком Килийского городского совета настоятель храма отец Василий.

«Учитывая то, что сразу несколько жителей села заявили о том, что средства принадлежат именно им, но доказать это никто из них не смог, согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий передал средства на хранение. В течение шести месяцев средства будут храниться. Если за это время не будет установлен владелец средств, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться деньгами предоставят человеку, который их нашел», — написал Бойченко.

Также он добавил, что речь идет о сумме не миллион долларов или евро, а несколько тысяч гривен.

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