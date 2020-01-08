На Рождество в одесском общежитии, мужчина поссорившись с соседями, бросил гранату на кухню

Подробности сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, пишет Рoliteka.net

По рассказам местных правоохранителей, во время празднования Рождества 38-летний мужчина употреблял спиртное с другими жильцами общежития на кухне общего пользования.Между ними случился конфликт.

В результате инцидента пострадали трое людей, которых госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция выяснила, что подрывник не просто забросил гранату на кухню, но еще и держал дверь снаружи, чтобы люди не смогли покинуть помещение.

"Шок был, понимаете, шок у всех. Я думала, только в кино так бывает. Он настолько сильный, что там ничего из ремонта не осталось – ни газовых плит, ничего", - рассказала одна из жительниц общежития.

"Хотели выскочить и вылетели вместе с дверью. Повезло. Можно было все что угодно предположить – драку, ножи, друзей позовет, но бросить гранату... Он хотел нас убить – это факт", - сказал один из пострадавших.

Отмечается, что очевидцы происшествия считают подозреваемого конфликтным и агрессивным. Они утверждают, что он ссорился со многими местными и часто обещал отомстить.

"Он держал ногой дверь, когда бросил гранату", - рассказывает супруга одного из пострадавших.

Ранее мы сообщали, в учебное заведение в Измаиле педагог принесла гранату РГД-5

Инцидент произошел в школе №4.

Так, в правоохранительные органы обратилась директор школы, которая сообщила, что одна из учительниц принесла в учебное заведение боеприпас.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в кабинете военной подготовки предмет, который внешне похож на гранату РГД-5.

По словам учительницы, она нашла ее в доме и 22 года хранила.

Немедленно с учебного заведения были эвакуированы все школьники и педагоги. К месту происшествия вызвали взрывотехников, которые забрали гранату с территории.

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