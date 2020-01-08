Городской голова Геннадий Труханов снова отправил себя в отпуск

Как пишет Politeka.net, соответствующее распоряжение, датированное 3 января, опубликовала пресс-служба горсовета, сегодня, 8 января

В отпуске мэр Одессы будет с 6 по 13 января 2020 года. 7 дней он якобы «сэкономил» в период с 28 ноября 2017 года по 27 ноября 2018 года.

Отмечается, что на период отпуска выполнять обязанности городского головы будет заместитель Труханова Павел Вугельман.

Ранее мы рассказывали, что одесский голова Геннадий Труханов уже отправлял себя в отпуск на 13 дней.

Тогда Труханов отсутствовал с 9-го по 21 октября 2019 года.

Также мы рассказывали, в Одессе под стенами мэрии митинговали против застройки склонов на Фонтане, санатория «Красные зори» и Польского спуска.

«Я считаю, что нужно ввести мораторий на застройки склонов и проверить все разрешительные документы, которые выдавались на застройки склонов. Мы выражаем свою гражданскую позицию, потому что невозможно терпеть. Нам обещали, что внесут наш вопрос на сессию. Мы были на комиссии, пока ждем, у нас мирный протест», — говорит одессит Станислав Синицин.

Как рассказал одесский активист Юрий Дьяченко, вчера на земельной комиссии решили внести в повестку несколько вопросов о застройке склонов, и люди пришли напомнить чиновникам, к чему такие голосования приводят в итоге.

«Мы хотим сохранить зеленую зону, мы посадим деревья, поставим скамейки и фонтаны. Сделаем все, чтобы нам оставили Трассу здоровья. В 2005 году распродали участки, которые нельзя застраивать. Геннадий Труханов еще тогда обещал с этим разобраться. Он продолжает обещать на Фейсбуке, что разберется, но это пустые слова и замыливание глаз», — говорит одесситка Алена Величаева.

Напомним, Труханов придумал, как заработать на одесситах: «Дорога будет платной»

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