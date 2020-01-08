В Одессе полиция разыскивает 6-летнего мальчика, который сбежал из приюта в неизвестном направлении

Как пишет Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По рассказам правоохранителей, в Одессе без вести пропал Сухарчук Андрей 2013 года рождения. Известно, что ребенок оставил детское учреждение.

Рост мальчика около 125 см, он смуглый, имеет дефекты речи.

В полиции отметили, что пропавшего ребенка видели в последний раз, он был одет в синюю куртку, полосатую шапку и синие джинсы с аппликацией на коленях.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просим сообщить по телефону (048) 766 89 98 или по спецлинии 102», - говорится в обращении.

Ранее мы писали, в Одессе родители и полиция искали 10-летнюю девочку, которая ушла в магазин и не вернулась

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Вечером, 2 декабря, к правоохранителям обратились одесситы, которые сообщили о пропаже своего ребенка.

Они утверждали, что 10-летняя дочь ушла в магазин на улице Сегедской и пропала.

Патрульные инспекторы проверили территорию и через полчаса обнаружили ребенка, подходящего под описания.

По словам девочки, она играла на улице до самого вечера и побоялась возвращаться домой так поздно, чтобы ее не ругали.

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По словам правоохранителей их уже разыскали и доставили домой.

В тоже время в полиции сообщили, что за последнюю неделю они зафиксировали 1 случай нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними.

"Жертвами различных преступлений (среди которых кражи, телесные повреждения, мошенничество, доведение до самоубийства) стали 13 детей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, одного несовершеннолетнего заметили за распитием алкогольных напитков.

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