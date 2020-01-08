Под Одессой распоясалась группа воров, которая грабит припаркованные авто, используя сканеры сигнализации

Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах, пишет Politeka.net

В частности, жительница Черноморска Инна Осенцова сообщила, что стала жертвой автоворов возле ледового катка.

Она уточнила, что ее автомобиль открыли при помощи специального электронного устройства – сканера сигнализации.

«Будьте внимательны, возле катка вскрывают машины!!!!! Не побрезговали детским рюкзаком!!!! Считывают код!!!!», - написала она.

Потерпевшая предупредила других людей, чтобы были бдительны и ничего не оставляли в машине, чтобы не привлекать внимание преступников.

Пользователи сети отреагировали на инцидент, посоветовав потерпевшей закрывать механическим ключом.

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Об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке.

По ее словам, неприятный инцидент случился во время новогодних праздников.

Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

Под публикацией пользователи сети включились в бурную дискуссию. Одни посоветовали потерпевшей не в коем случае не сбрасывать деньги, а заказать новые, другие – поискать номерные знаки поблизости.

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