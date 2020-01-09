В Одессе маленький ребенок сбежал из приюта в поисках приключений

Как пишет Politeka.net, об этом рассказала пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

По словам местных копов, днем 8 января патрульным поступил вызов о том, что на железнодорожном вокзале находится ребенок без сопровождения взрослых.

Разбираться в ситуации сразу отправился экипаж.

На месте вызова патрульные увидели мальчика, который рассказал, что ему 7 лет, он собрал свои вещи и отправился в путешествие - кататься на трамвае.

Полицейские выяснили, что похожий по приметам мальчик убежал сегодня с одного из детских приютов.

На место происшествия были вызваны следователи, которые выяснят все обстоятельства дела.



«Несмотря ни на что, сам мальчик был в восторге от своего «путешествия». Еще бы, познакомился с патрульными и посидел в Toyota Prius», - отмечают полицейские.

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В Одессе без вести пропал Сухарчук Андрей 2013 года рождения. Известно, что ребенок оставил детское учреждение.

Рост мальчика около 125 см, он смуглый, имеет дефекты речи

В полиции отметили, что пропавшего ребенка видели в последний раз, он был одет в синюю куртку, полосатую шапку и синие джинсы с аппликацией на коленях.

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Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Вечером, 2 декабря, к правоохранителям обратились одесситы, которые сообщили о пропаже своего ребенка.

Они утверждали, что 10-летняя дочь ушла в магазин на улице Сегедской и пропала.

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