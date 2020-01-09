В Одесской области браконьеры незаконно спилили деревья вдоль оросительных сетей

Как пишет Politeka.net, этом рассказал на своей странице в Фейсбуке депутат райсовета Сергей Кузьмук.

По его словам, за 10 дней браконьеры одновременно уничтожили десяток дубов и деревьев породы гледичия возраста 60-80 лет.

Депутат предположил, что скорее всего, преступники спилили деревья, чтобы в дальнейшем продавать древесину.

«Вместе с полицией выехали к месту происшествия, сейчас разрабатываются меры по задержанию преступников и привлечению их к ответственности», - отметил он.

По предварительной оценке, в результате совершенного преступления государству нанесен существенный вред. Окончательную сумму причиненного ущерба должна определить Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

Ранее мы писали, в сети показали, как выглядит Чкаловский пляж, который городские власти отдали под застройку коттеджами.

Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский.

Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.

«С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.

Это произошло перед передачей депутатами данной городской территории в аренду предприятию с иностранным капиталом "Чкаловский инвест". Полиция, вот уже спустя целый год, так и не может назвать виновных.

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