В Одессе во время новогодних и рождественских праздников участились случаи вандализма

Такую информацию обнародовала пресс-служба муниципального департамента городского хозяйства, пишет Politeka.net

Только за период с 1 по 8 января неизвестные повредили семь памятников.

Сообщается, что пострадали памятники Ивану Франко, Адаму Мицкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницкому, жертвам Чернобыля, мемориалы погибшим правоохранителям и жертвам нацистских расстрелов. Неизвестные также разрисовали панорамный лифт в Греческом парке.

Тем временем, сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» уже убрали последствия действий вандалов.

Ранее мы уже писали, как неизвестные массово уничтожают скамейки в парках, ломают урны и разбрасывают мусор. Дошло до того, что на город жемчужину у моря стало больно смотреть.

Как сообщила пресс-служба «Горзелентрест», только за последние две недели вандалы уничтожили скамейки на Крымском бульваре, бетонные урны разбили в Греческом парке и парке Шевченко. Мусор неизвестные разбрасывают вдоль тротуаров.

Также в сети показали, как выглядит Чкаловский пляж, который городские власти отдали под застройку коттеджами.

Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский.

Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.

«С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.

Это произошло перед передачей депутатами данной городской территории в аренду предприятию с иностранным капиталом "Чкаловский инвест". Полиция, вот уже спустя целый год, так и не может назвать виновных.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

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