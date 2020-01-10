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В Одессе был найден 8-летний мальчик, которого потеряла подвыпившая мать на прогулке

Как пишет Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

По рассказам местных копов, заявление о пропаже ребенка поступило от самой женщины, которая в пьяном угаре не могла вспомнить, где потеряла его.

Как выяснилось, женщина находясь на прогулке с сыном на улице Сергея Ядова, познакомилась с мужчиной. Вместе они начали употреблять спиртные напитки, а как пришла в себя, поняла, что ее ребенок исчез вместе с новым знакомым.

Полицейские приступили к поискам мальчика.

«Через несколько часов поиска инспекторы получили сообщение от оператора 102, что на улице Марсельской находится мальчик», - сообщили они.

Патрульные сразу направились по адресу и на месте обнаружили ребенка, которого разыскивали.

Как выяснилось, собутыльник женщины, хотел отвести мальчишку домой, но не нашел адрес и оставил мальчика в одном из магазинов.

По данным патрульных, ранее на женщину уже составляли материалы по домашнему насилию в отношении бабушки мальчика.

«Сейчас решается вопрос, относительно привлечения женщины к ответственности согласно ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)», - сообщили в патрульной.

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По словам местных копов, днем 8 января патрульным поступил вызов о том, что на железнодорожном вокзале находится ребенок без сопровождения взрослых.

На месте вызова патрульные увидели мальчика, который рассказал, что ему 7 лет, он собрал свои вещи и отправился в путешествие - кататься на трамвае.

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