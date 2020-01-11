Одесситов возмутили действия строителей на известном одесском пляже

Соответствующие фотографии обнародовали возмущенные жители Одессы в местном паблике на Фейсбуке «Черный список», пишет Politeka.net

Речь идет о строительстве над пляжем на 13-й станции Большого Фонтана.

На снимках видно, что ради стройки вырубили деревья и развели грязь и болото по склону. Пройти к морю, чтобы не запачкаться люди не могут.

«Так выглядят склоны на 13-й Фонтана! Варвары! Деды и прадеды садили деревья. Одесситы любовались морем, отдыхали. На майские собирались друзья, семьи. А теперь что? Деревья срубили, дорожки разрушили, грязь и хаос!», — пишет Галина Бондарь.

В комментариях пользователи высказали крайнее возмущение по поводу действий рабочих.

«Не переживайте, через десяток лет оно само собой тихо сползёт и разрушится. И порастёт заново деревьями - природа очень быстро заметает человеческие руины», «Посмотрите, что стало с Аркадией. Визитная карточка Одессы..была»,

«Там были чудесные акации и зеленая лужайка,где можно было пожилым людям отдохнуть от солнца. Все уничтожено,никто не наказан! Вся канализация в море пойдет. Раньше ходили туда,теперь едем на 16. Кто за это ответит?»,

«Варвары, природа вас накажет», «Изуродовали такую набережную((((«,

«Такого кошмара , который сотворили с Одессой за эти 5 лет , я еще за всю свою жизнь не видела ....За 5 лет так угробить город .И выходит сухим из воды , хоть накопали против него не так уж мало ....», - пишут в сети.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, одесситы потеряли любимое место отдыха: "Завалили мусором и вырубили деревья", пугающие кадры

Также Politeka писала, рогатый скот заполонил популярный пляж в Одессе: кадры беспредела поражают