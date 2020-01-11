Это первое затмение в этом году

Вечером 10 января некоторые одесситы наблюдали за лунным затмением

Соответствующие фотографии разместили местные СМИ.

Отмечается, что это первое из четырех лунных затмений в 2020 году было самым малозаметным: Луна лишь на 4 часа ушла в полутень Земли. Это такая область пространства, где наша планета заслоняет свой естественный спутник от солнечного света лишь частично. Так что даже сквозь объектив «следов» затмения на лунной поверхности было почти не разглядеть.

Кроме того, помешали наблюдать за затмением облака .

Затмение должно было начаться в 19:07 по Киеву, выйти на пик к 21:10, и сойти на нет в 23:12. Так Луна выглядела на старте затмения. Теней не видно, но на разных снимках у нее разный оттенок.

Пик затмения - 21:10. Вроде как на нижний правый край Луны действительно легла еле заметная тень.

Но если не присматриваться - то и не заметишь.

Досмотреть же, чем затмение закончится, помешали облака. Примерно с 21:30 сквозь их плотные ряды естественный спутник земли уже было почти не видно. Луна появлялась на небе лишь на мгновенья, и рассмотреть есть ли на ней какие-то тени не представлялось возможным.

Ранее мы писали, в 2020 году будет не менее 6 затмений, что значительно больше, чем обычно.

При этом специалисты отмечают, что затмения являются полезными явлениями, которые могут помочь избежать негативных последствий.

"В 2020 году состоится шесть затемнений и это больше, чем обычно. Бояться затмений совсем не нужно. Это хорошее явление природы и очень полезное для периодической духовной работы над собой", - объяснила доктор астропсихологии и интегративной психологии.

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