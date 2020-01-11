В Одессе сообщили о наиболее востребованных вакансиях

Такая информация появилась на сайте «Одесского областного центра занятости, пишет Politeka.net

Согласно данным, в Одессе большая заинтересованность в подсобных рабочих. По состоянию на 1 декабря 2019 г. было размещено 2414 вакансий.

Также востребованы водители автотранспортных средств. Работодатели разместили 2165 вакансий.

Большой спрос был на сотрудников для сельхоз работ. Требовались трактористы - 1513 вакансий, виноградари - 1196, обслуживающие сельскохозяйственного производства - 727.

Кром того, ощущается нехватка работников в сфере образования и медицины.

Медсестры нужны в 622 местах.

Учителей для средних образовательных учреждений ищут в 617 рабочих местах.

334 открытых вакансий на должность воспитателей, 480 - на должность младших медсестер.

Вакансия бухгалтера находится в ТОПе. Предложений - 871.

Не хватает и уборщиков - размещено 1010 объявлений о вакансиях.

Ранее мы писали, в Украине каждая седьмая предложенная вакансия – это работа без квалификации

Работодатели готовы не только бесплатно обучать, но и платить десятки тысяч гривен. Среди предложенного – не только грузчики, автомойщики или уборщицы.

В общем, около 13% на украинском рынке труда — это вакансии, которые не требуют квалификации.

Наведем пример человека, который достиг успеха без нужного образования. Конфеты украинского кондитера Елены Слободянюк разбирают быстрее, чем шампанское перед Новым годом. А еще два года назад девушка не могла об этом и мечтать.

«До этого работала 5 лет пиар-менеджером, а до этого 2 года работала бухгалтером. Это так если вкратце, а на самом деле было очень много разных попыток и профессий – начиная с промоутера и помощника сомелье, потом был маленький опыт работы официантом», – делится Елена Слободянюк, кондитер.

Поэтому девушка уверена. чтобы в нашей стране хорошо зарабатывать, не обязательно нужно иметь профильное образование. Главное — желание учиться и развиваться. Получить необходимые навыки сегодня помогут курсы. А еще нужно экспериментировать и не останавливаться на достигнутом.

Сейчас ее сладости охотно заказывают через социальные сети. Елена наладила службу доставки, а отзывы клиентов – считает лучшей рекламой.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

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