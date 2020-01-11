В одном из парков Одессы подростки заметили камеру видеонаблюдения и захотели стать известными

Как пишет Politeka.net видео разместили на канале КУ «Центр 077». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в Греческом парке.

На записи видно, как юнцы обрадовались камере и решили «пошалить». Они долго кривлялись перед ней, а затем заплевали камеру слюной.

Пользователи сети многвенно отреагировали на поведение подростков гневными комментариями. Они отметили, что музыкальное сопровождение к видео, как раз в тему.

«Зоопарк, вольер с мартышками»,

«Все вполне по классике гендерной психологии, мальчишки уже не знают как перед барышней зарисоваться, жаль манерами ума не хватает. Родители увидят позору не оберешься с таким воспитанием. Перерастут конечно но пока что, за "актерскую игру" перед камерой ремня достойны...Белобрысому 2-ве порции как центровому)) Еще и девчонку теперь не выпустят с этими баранами никуда если родители увидят. И откуда столько злости в кометах у некоторых...?! Это видео не столько о их поколении говорит сколько о культуре и нравственности того, кто его воспитывает...»

«Цирк уехал, мартышки потерялись по дороге»,

«Каждый самоутверждается по своему. И мне кажется они знали про камеры, и про то что их покажут. Славы захотели!»,

«Обычно говорят Два дебила это сила,а здесь четыре»,

«Полюбуйтесь родители каких животных НЕДОВОСПИТАЛИ‼»,

«Это не дети, это мутанты»,

«Не дети, больше на животных похоже», - негодуют в сети.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, одесситы потеряли любимое место отдыха: "Завалили мусором и вырубили деревья", пугающие кадры

Также Politeka писала, рогатый скот заполонил популярный пляж в Одессе: кадры беспредела поражают