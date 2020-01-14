Предприимчивые жители Одессы продают купюры с красивыми номерами, которые, по их мнению, смогут принести удачу

Об этом пишет информационный портал УСИ.

Так, на одной из популярных онлайн-площадок была замечена продажа таких банкнот.

При этом один из авторов объявлений из Малиновского района отмечает, что продаст уникальную банкноту лично, без пересылки по почте.

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«Купюра с красивым номером, банкнота гривна с редким, счастливым номером.
Все вопросы - по телефону. По почте не отправлю, - написал одессит.

При этом, цена «счастливых» банкнот в Одессе варьируется от 200 - 600 гривен и выше.
Например, за купюры с зеркальным номером продавец хочет получить  1 тысячу гривен.

Но самым необычным товаром оказалась 50-гривневая купюра  с номером "777" – ее продают за 10 тысяч гривен.

 Обратим внимание, что объявление пользуется популярностью и набрало 2 тысячи 862 просмотров.

Ранее мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару

Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.

В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.

"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.

"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.

Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, одесситы потеряли любимое место отдыха: "Завалили мусором и вырубили деревья", пугающие кадры

Также Politeka писала, подростки прославились после шалостей в парке Одессе: "На мартышек похожи", видео

 

 