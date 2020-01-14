Из одесского приюта снова сбежал малолетний ребенок

Как пишет Politeka.net, об этом рассказала пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По словам местных копов, разыскивается Сухарчук Андрей, 2013 года рождения. Во вторник, 14 января, мальчик покинул детское учреждение и на данный момент его местонахождение неизвестно.

«Рост пропавшего 122 см, среднего телосложения, смуглый, имеет дефекты речи», - отметили в полиции.

Был одет в куртку синего цвета, полосатую шапку, джинсы.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просим сообщить по телефону: (048) 766 89 98или на спецлинию «102».

Ранее мы уже рассказывали об исчезновении Андрея Сухарчука, который сбежал из приюта в поисках приключений.

По словам патрульных, днем 8 января патрульным поступил вызов о том, что на железнодорожном вокзале находится ребенок без сопровождения взрослых.

Разбираться в ситуации сразу отправился экипаж.

На месте вызова патрульные увидели мальчика, который рассказал, что ему 7 лет, он собрал свои вещи и отправился в путешествие - кататься на трамвае.

Полицейские выяснили, что похожий по приметам мальчик убежал сегодня с одного из детских приютов.

На место происшествия были вызваны следователи, которые выяснят все обстоятельства дела.



«Несмотря ни на что, сам мальчик был в восторге от своего «путешествия». Еще бы, познакомился с патрульными и посидел в Toyota Prius», - отмечают полицейские.

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