В Одессе ищут родственников пожилого мужчины, который не помнит, где живет

Об этом сообщают небезразличные одесситы в Телеграм-канале «Подслушано Одесса», пишет Politeka.net

По словам очевидцев, вечером 13 января, напротив торговой точки "Обжора" на улице Степовой был обнаружен пожилой мужчина, который не помнит своего адреса проживания.

Пенсионер обратился к прохожей одесситке и попросил помочь ему добраться до своего места жительства. Сначала он указал адрес Комитетская, 8, но, в процессе разговора выяснилось, что это не его дом. Раньше ему там кто-то оказывал помощь. Но кто именно это был, он объяснить не смог.

«Дедушка указал свой адрес прописки - Баранова 2, кв. 18. Но и на этот раз объяснить, проживает ли он по адресу прописки, дедушка не смог.» - отмечается в телеграм-канале.

Авторы публикации сообщили, что была вызвана полиция, которая отвезла пенсионера в приют по адресу улица Циолковского, 1 однако очевидцы просят распространить информацию о потерявшемся дедушке в надежде найти его близких.

Как стало известно, пожилого мужчину зовут Виктор. В тот день он был одет в чёрную куртку, под ней серый свитер с двумя пуговками и воротником. На голове кепка чёрного цвета.

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По словам местных копов, разыскивается Сухарчук Андрей, 2013 года рождения. Во вторник, 14 января, мальчик покинул детское учреждение и на данный момент его местонахождение неизвестно.

«Рост пропавшего 122 см, среднего телосложения, смуглый, имеет дефекты речи», - отметили в полиции.

Был одет в куртку синего цвета, полосатую шапку, джинсы.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просим сообщить по телефону: (048) 766 89 98или на спецлинию «102»

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