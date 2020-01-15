Брошены все силы на поиски

В Одессе после нового года участились случаи исчезновения несовершеннолетних

О новой пропаже сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, пишет Politeka.net

В частности, Киевским отделом полиции в городе Одессе разыскивается воспитанник детского учреждения Разин Максим, 2008 года рождения, который пропал 14 января. Мальчик покинул центр и в настоящее время нет никакой информации о его местонахождении.

На вид пропавшему 11-12 лет, светло-русые волосы, среднего телосложения.

Был одет в камуфляжные штаны, синюю куртку, черные кроссовки.

«Всем, кому что-либо известно о месте нахождения ребенка, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 766 90 34, (048) 766 89 98», - говорится в сообщении.

Еще один ребенок исчез вчера, 14 января.

По словам местных копов, разыскивается Сухарчук Андрей, 2013 года рождения. Известно, что вчера мальчик покинул детское учреждение и на данный момент его местонахождение неизвестно.

«Рост пропавшего 122 см, среднего телосложения, смуглый, имеет дефекты речи», - отметили в полиции.

Был одет в куртку синего цвета, полосатую шапку, джинсы.

Также в Одессе искали 10-летнюю девочку, которая ушла в магазин и не вернулась.

Вечером 2 декабря к правоохранителям обратились одесситы, которые сообщили о пропаже своего ребенка.

Они утверждали, что 10-летняя дочь ушла в магазин на улице Сегедской и пропала.

Патрульные инспекторы проверили территорию и через полчаса обнаружили ребенка, подходящего под описания.

По словам девочки, она играла на улице до самого вечера и побоялась возвращаться домой так поздно, чтобы ее не ругали.

Напомним, маленькая девочка внезапно исчезла в Одессе, полиция бросилась на помощь: известен результат

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла на Одесчине, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

Также Politeka писала, что юная одесситка без вести пропала, родители слезно молят о помощи: фото пропавшей