В Одессе молодой парень грабил припаркованные автомобили

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Одесской области.

По рассказам местных копов, 22-летний злоумышленник попался на краже автомобильных зеркал из транспортных средств.

Рано утром в полицию поступил сигнал от очевидцев о том, что неизвестный разбивает окна автомобилей на улице Генерала Петрова.

Прибывшие на место патрульные обнаружили в пакете злоумышленника боковые зеркала от автомобиля Renault.

По словам задержанного, он снимал зеркала для дальнейшей продажи.

Его передали следователям для выяснения обстоятельств и установления его причастности к подобным преступлениям.

Ранее мы писали, под Одессой распоясалась группа воров, которая грабит припаркованные авто, используя сканеры сигнализации

Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.

В частности, жительница Черноморска Инна Осенцова сообщила, что стала жертвой автоворов возле ледового катка.

Она уточнила, что ее автомобиль открыли при помощи специального электронного устройства – сканера сигнализации.

«Будьте внимательны, возле катка вскрывают машины!!!!! Не побрезговали детским рюкзаком!!!! Считывают код!!!!», - написала она.

Потерпевшая предупредила других людей, чтобы были бдительны и ничего не оставляли в машине, чтобы не привлекать внимание преступников.

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Об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке.

По ее словам, неприятный инцидент случился во время новогодних праздников.

Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

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