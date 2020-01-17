Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами

Стала известна судьба малышки, которую нашли на одесской свалке в декабре минувшего года

Об этом говорится в сюжете ТСН. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе психологи помогают 4-летней Насте, которую на свалке оставил отец, преодолеть душевную травму.

Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами.

"Оказалось, что девочку там бросил родной отец. Когда Настю забрали в детдом, она была очень напугана и начинала плакать, как только видела мужчин", - отмечается в сюжете.

По словам психолога, с девочкой сейчас проводят соответствующие коррекционные занятия.

«С помощью этих занятий происходит её развитие. Но самое важное для неё это окружающая атмосфера, люди, находящиеся рядом. Это одногруппники, воспитатели, нянечки, медсестры. Происходит восстановление нарушенной базовой безопасности», - рассказала она.

Воспитательница поведала, что девочка до сих пор не раскрывается, и не рассказывает о том, что с ней произошло.

В тоже время о местонахождении отца Насти неизвестно. На свалке, где был обнаружен ребенок, мужчину в то время в последний раз видели 2 недели назад.

По факту невыполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком, полиция начала уголовное производство.

Ранее мы писали, в Одессе правоохранители забрали двоих малолетних детей у безответственных родителей.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети сотрудник отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун.

По его словам, полицейским стало известно,что в одном из домов дети содержатся в ужасных антисанитарийных условиях, а также одеты не по погоде в зимнее время. Кроме того, взрослые не обеспечивают должный контроль малышей.

«Приняв информацию, сразу посетили дом в котором живут дети. Грязь, вонь, болезни, бардак, холод и абсолютно асоциальные элементы рядом — далеко не весь жизненный набор этих детей», — написал он.

Напомним, маленькая девочка внезапно исчезла в Одессе, полиция бросилась на помощь: известен результат

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла на Одесчине, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

Также Politeka писала, что юная одесситка без вести пропала, родители слезно молят о помощи: фото пропавшей