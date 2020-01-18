В субботу в Одессе и области прогнозируется о существенном понижении температуры воздуха
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По сообщениям синоптиков, в субботу, 18 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1 °С тепла, днем 2-4°С тепла.
По Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.
Ранее мы писали, густой туман окутал город Болград в Одесской области и создал для жителей ощущение сказки.
На кадрах видно, как иней украсил причудливыми узорами деревья и растения, превратив город в настоящую зимнюю сказку.
При этом общая видимость на расстоянии упала до минимума.
Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру
Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит Одесса в тумане
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