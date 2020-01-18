В субботу в Одессе и области прогнозируется о существенном понижении температуры воздуха

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сообщениям синоптиков, в субботу, 18 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1 °С тепла, днем ​​2-4°С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем ​​0-5°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.

Ранее мы писали, густой туман окутал город Болград в Одесской области и создал для жителей ощущение сказки.

На кадрах видно, как иней украсил причудливыми узорами деревья и растения, превратив город в настоящую зимнюю сказку.

При этом общая видимость на расстоянии упала до минимума.

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