Что о нем известно?

В центре Одессы автомобиль снес ограждение на Греческой площади

Как пишет Politeka.net, момент зафиксировали камеры городского видеонаблюдения (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пресс-служба вице-мэра сообщила, что вандалом оказался водитель автомобиля Ford Focus III 2016 года выпуска с номерами 95VU001.

Тем временем местные СМИ выяснили, что авто зарегистрировано в Республике Армения.

Они отметили, что еще недавно оно разъезжало по Москве, а в прошлом году «Форд» продали.

Остаётся загадкой, кто владелец транспортного средства и удастся ли оштрафовать нарушителя.

Ранее мы писали, в Одессе во время новогодних и рождественских праздников участились случаи вандализма.

Такую информацию обнародовала пресс-служба муниципального департамента городского хозяйства.

Только за период с 1 по 8 января неизвестные повредили семь памятников.

Сообщается, что пострадали памятники Ивану Франко, Адаму Мицкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницкому, жертвам Чернобыля, мемориалы погибшим правоохранителям и жертвам нацистских расстрелов. Неизвестные также разрисовали панорамный лифт в Греческом парке.

Тем временем, сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» уже убрали последствия действий вандалов.

Также мы писали, как неизвестные массово уничтожают скамейки в парках, ломают урны и разбрасывают мусор. Дошло до того, что на город жемчужину у моря стало больно смотреть.

Как сообщила пресс-служба «Горзелентрест», только за последние две недели вандалы уничтожили скамейки на Крымском бульваре, бетонные урны разбили в Греческом парке и парке Шевченко. Мусор неизвестные разбрасывают вдоль тротуаров.

Gepostet von Nikolay Pokrovskiy am Sonntag, 19. Januar 2020

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