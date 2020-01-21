Во вторник, 21 января в Одессе немного потеплеет

Об этом сообщает сайт sinoptik, пишет Politeka.net

В Одессе хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Без осадков. Ветер северо-западный.

Утро

Температура: -2 –0 С

Давление: 773 мм

Влажность: 82-86%

Ветер: 4,1-5,4 м/с

Сплошная облачность.

День

Температура : +2 -+4 С

Давление: 770-771 мм

Влажность: 61-66%

Ветер: 5,1-5,7 м/с

Облачно с прояснениями

Вечер

Температура: 0 C

Давление: 768-767мм

Влажность: 74-75 %

Ветер: 5,6-5,7 м/с

Пасмурно.

Ночь

Температура: 0 -1С

Давление: 774-775 мм

Влажность: 90-95%

Ветер 4,5-5,0 м/с

Пасмурно

21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: «Емельян, накрути буран». Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

Ранее мы сообщали, синоптики огорошили прогнозом на весну 2020. Несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой, март напомнит украинцам о морозах и может встретить снегами.

Апрель, по информации народного синоптика Леонида Горбаня, окажется тоже холодным и сырым. Долгожданное тепло наступит ближе к маю. Правда, и тут погода удивит украинцев и не даст расслабиться. Горбань прогнозирует жару и засуху в мае. Тем, кто плохо переносит "пекло", придется терпеть.

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