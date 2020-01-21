Во вторник, 21 января в Одессе немного потеплеет
Об этом сообщает сайт sinoptik, пишет Politeka.net
В Одессе хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Без осадков. Ветер северо-западный.
Утро
Температура: -2 –0 С
Звезда "Великолепного века" ошарашила видом в обычной жизни: "Зачем же столько пластики?"
Невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи»
Украинцам изменили правила обмена валют: срочное заявление НБУ
Бывший муж Собчак ошеломил страшным заявлением: «Руки сломали…»
Давление: 773 мм
Влажность: 82-86%
Ветер: 4,1-5,4 м/с
Сплошная облачность.
День
Температура : +2 -+4 С
Давление: 770-771 мм
Влажность: 61-66%
Ветер: 5,1-5,7 м/с
Облачно с прояснениями
Вечер
Температура: 0 C
Давление: 768-767мм
Влажность: 74-75 %
Ветер: 5,6-5,7 м/с
Пасмурно.
Ночь
Температура: 0 -1С
Давление: 774-775 мм
Влажность: 90-95%
Ветер 4,5-5,0 м/с
Пасмурно
21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: «Емельян, накрути буран». Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.
Ранее мы сообщали, синоптики огорошили прогнозом на весну 2020. Несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой, март напомнит украинцам о морозах и может встретить снегами.
Апрель, по информации народного синоптика Леонида Горбаня, окажется тоже холодным и сырым. Долгожданное тепло наступит ближе к маю. Правда, и тут погода удивит украинцев и не даст расслабиться. Горбань прогнозирует жару и засуху в мае. Тем, кто плохо переносит "пекло", придется терпеть.
Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру
Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит Одесса в тумане
Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»