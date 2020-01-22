22 января погода в Одессе порадует плюсовой температурой, но огорчит сильным ветром

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков, в Одессе с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без существенных осадков.

Метеорологи предупредили о порывистом северо-западном ветре, 15-24 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​6-8 °С тепла.

По Одесской области будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​3-8 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.

Ранее мы сообщали, синоптики огорошили прогнозом на весну 2020. Несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой, март напомнит украинцам о морозах и может встретить снегами.

Апрель, по информации народного синоптика Леонида Горбаня, окажется тоже холодным и сырым. Долгожданное тепло наступит ближе к маю. Правда, и тут погода удивит украинцев и не даст расслабиться. Горбань прогнозирует жару и засуху в мае. Тем, кто плохо переносит "пекло", придется терпеть.

Отметим, синоптик Гидрометцентра Татьяна Черная рассказала, что сейчас украинцы столкнулись с аномальной зимней погодой. Конечно, и ранее случалось, что погода в январе была теплой, но, по словам синоптика, она ранее никогда не держалась в течение всего месяца. Теплая погода без минусовой температуры продержится в стране как минимум до 23 января. Потом столбик термометра может поползти вниз, но незначительно.

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