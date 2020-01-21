В Одессе женщина-водитель на автомобиле Toyota врезалась в стену торгового центра

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Происшествие случилось во вторник, 22 января на парковке элитного торгового центра, в районе площади 10-го Апреля.

Как пояснила виновница аварии прибывшим копам, она перепутала педали газа и тормоза, потеряла управление, в результате чего был совершен наезд.

Отмечается, что в ДТП пострадала пассажирка иномарки.

Потерпевшую с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам одесситки Людмилы Митийко, ДТП произошло на 321 км трассы «Одесса-Киев» . Виной аварии стала плохая видимость на дороге из-за тумана и ямы.

«Трасса Одесса-Киев, 321 километр, гора, туман…и тут… яма на всю дорогу! Кто еще успел, сообразил, удержал руль… таких мало конечно, они есть, большая часть лежит, либо стоит, мертвым грузом… кто на боку, кто на отбойнике, а машины продолжают лететь в бездну.

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Вечером, 13 декабря, в Беляевском районе Одесской области водитель «Ford» не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ», в котором находилось пять человек.

В результате происшествия погибли 41-летний водитель «Ford» и один из пассажиров «ВАЗ». Других участников ДТП госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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