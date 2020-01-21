В Одессе переименуют некоторые остановки и увековечат выдающихся деятелей

Об этом стало известно после заседания историко-топонимической комиссии в одесском горсовете, передает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города.

В частности, остановку трамвая №15 «Градоначальницкая» переименуют на «Академия связи», № 1 и № 7 «Фабрика нетканых материалов» на «ул. Лиманная», а остановку автобусных маршрутов «Пост ГАИ» возле Двух Столбов — на «У Двух Столбов».

Также стало известно, что члены комиссии утвердили новый макет памятной доски репрессированным кинематографистам, установленной на фасаде Одесской киностудии — туда внесут имя Исаака Бабеля.

В тоже время на фасаде дома на Ланжероновской, 21 установят мемориальную доску в честь губернатора Одесчины и градоначальника графа Александра Федоровича Ланжерона.

Ранее мы писали, Украина должна перенести свою столицу по мнению астролога Влада Росса.

«Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента», — отметил астролог.

Росс заявляет, что таким образом Украина больше получит инвестиций.

«Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций», — объяснил он.

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