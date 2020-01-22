34-летняя одесситка Алена Кравченко благодаря двухметровой косе стала желанной невестой

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Daily Mail

34-летняя одесситка Алена Кравченко отращивает свои золотистые волосы с пяти лет и моет голову всего раз в неделю. Дело в том, что с такой длинной волос процесс занимает около часа.

Девушка растит семилетних дочерей-близняшек - Леру и Мирославу. В 2018 году Алена зарегистрировалась в Instagram под ником alenuwka_longhair. На своей странице, на которую подписаны более 25 тыс человек, она поражает подписчиков фотографиями длинных белокурых волос.

“Когда люди видят длину моих волос, они не могут скрыть свои восторженные взгляды и эмоции, это очень приятно. Кроме того, многие приходят и говорят, как это необычно и красиво в наши дни”, - отметила украинская Рапунцель в комментарии.

Алена признает, что ее необычное достоинство привлекает десятки иностранцев, которые хотят с ней встретиться. Многие мужчины восхищаются волосами девушки и приглашают ее посетить их страну . Впрочем, Кравченко говорит, что часто не отвечает на сообщения, чтобы не давать пустую надежду.

Любовь к длинным волосам у Кравченко из детства. Еще мама рассказала ей, насколько длинная коса "украшает женщину". Иногда девушка немного подстригает концы волос, но срезать всю длину не хочет.

Тем не менее, Алена признает, что коса создает в жизни ряд неудобств. Так, она периодически наступает на собственные пряди.

Впрочем, популярность девушке также явно по нраву. В Instagram она часто удивляет подписчиков необычными экспериментами со своей прической.

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