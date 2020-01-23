Вчера одесситы наблюдали багровый закат

В среду, 22 января небо в Одессе заиграло багровыми, нежно-розовыми и оранжевыми цветами, украсив пушистые облака, пишет Politeka.net

Невероятно красивое природное явление восхитило горожан. Они вышли на улицы, чтобы запечатлеть его.

Фотографии на своей странице в Фейсбук разместила одесситка Ирина Азарова.

«Грандиозный пылающий закат, 22 января в 16:50-17:15», - подписала она кадры.

А тем временем синоптики сообщили, что синоптики сообщили, что на Одессу и область надвигается шторм, который принесет похолодание.

Согласно прогнозу, штормовой ветер северо-восточного направления в Одессе будет бушевать на протяжении всего дня. Его пик придется на обеденное время. Скорость порывов ветра достигнет 24 метров в секунду.

В городе прогнозируется переменная облачность, без осадков, также ожидается похолодание.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​4-6 °С тепла.

Давление: 764-766 мм Влажность: 43-60 %.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами во время осадков видимость 2-4 км, гололедица.

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Некоторые теплолюбивые птицы остались зимовать в Одесской области.

Так, на территории Нацпарка «Тузловские лиманы» были замечены перелетные птицы, которые зачастую еще осенью летят через одесский регион в Африку.

В свою очередь экс-директор парка, эколог Иван Русев считает, что это — следствие климатических изменений.

Gepostet von Irina Azarova am Mittwoch, 22. Januar 2020

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