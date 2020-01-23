Жителей Беляевского района Одесской области застукали за незаконной вырубкой деревьев

Об уничтожении леса сообщила пресс-служба ГУНП области, пишет Рoliteka.net

По рассказам правоохранителей, четырех мужчин в возрасте от 30-ти до 40-ка лет застукали на горячем в лесополосе возле села Кагарлык.

На тот момент правонарушители уже успели спилить около шести складометров акации и граба и загрузить их в прицепы транспортных средств, на которых приехали.

Как выяснилось, мужчины были местными жителями.

«Полицейским они объяснили, что на основании предоставленного службой автомобильных дорог разрешения якобы расчищают придорожную полосу для безопасного проезда, однако подтверждающих достоверность сказанного документов не предоставили, —рассказали в полиции.

Сообщается, что три автомобиля с прицепами, бензопилу и дрова изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Ранее мы писали, в сети показали, как выглядит Чкаловский пляж, который городские власти отдали под застройку коттеджами.

Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский.

Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.

«С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.

Это произошло перед передачей депутатами данной городской территории в аренду предприятию с иностранным капиталом "Чкаловский инвест". Полиция, вот уже спустя целый год, так и не может назвать виновных.

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