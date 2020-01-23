Владелец сгоревшего "Токио Стар" Вадим Черный решил подкупить родственников погибших во время пожара в его отеле

Об этом Обозревателю сообщила сестра погибшего Евгения Кобринского Анна Ходаковская.

В беседе она рассказала, что адвокаты Черного связались с ней предлагали 50 тысяч гривен в обмен на отказ от иска, но женщина денег не взяла.

"Если Черный считает себя невиновным, тогда почему мне звонили его адвокаты и предлагали деньги, чтобы я отказалась от суда? Мне хотели дать, как они сказали, "помочь от чистого сердца", 50 тысяч гривен. А через два часа они перезвонили и сказали, что дадут деньги после того, как я заберу свое исковое заявление. Но, я, извините, не оцениваю смерть своего брата в 50 тысяч гривен. Эти деньги не трудно заработать, а брата мне уже никто не вернет. Так что я не брала эту, так сказать, помощь, и не собираюсь", – говорит Анна.

Также женщина утверждает, что Вадим Черный пытался подкупить всех родственников жертв, которые подали иски о пожаре в "Токио Стар".

"Насколько мне известно, Черный предлагал деньги всем", – отметила Ходаковская.

Однако к именно из родственников согласился взять деньги, а кто нет, женщине достоверно неизвестно.

«Но выводы можно сделать по косвенным признакам. Например, в группе в соцсетях, которая была создана пострадавшими для общения после трагедии, изначально было 17 человек. Сегодня в этой группе – шестеро участников», - обратила внимание она.

Напомним, ночью 17 августа в Одессе произошла трагедия в отеле «Токио Стар». В результате пожара девять человек погибли, а десять получили травмы.

После резонансного пожара в Одессе началась масштабная операция.

В ходе обысков, которые провели полицейские , 18 августа, были задержаны еще трое человек кроме самого владельца гостиницы, бизнесмена Вадима Черного.

Обыски провели на всех объектах, принадлежащих Вадиму Черному, в том числе в гостинице «Зирка».

Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа.

Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

Напомним, в сеть слили пугающие кадры с места трагедии в Одессе

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