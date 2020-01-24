В Одессе жильцы многоэтажки просят заделать трещину, которая появилась от взрыва газа

Соответствующая жалоба появилась на сайте «Единого центра обращения граждан», пишет Рoliteka.net

По словам жителей дома, проживающих на улице Краснова, 9, в 2001 году на четвертом этаже произошел взрыв газа.

Тогда в парадной повредили окна, а по всем этажам пошла трещина. Уже 19 лет отремонтировать дом и заменить окна не могут.

При этом в жалобе нет информации, обслуживает дом ЖКС или ОСМД.

Она появилась на сайте вечером 23 января. Пока на нее никак не отреагировали.

Обратим внимание, что в этот же день похожая жалоба появилась на сайте. Она от жильцов дома №40 на улице Балковской.

По их словам, между 2 и 3 парадной многоэтажки появилась трещина и дом может развалиться пополам. На это обращение также пока никто не отреагировал.

Ранее, одесситы пожаловались на низкое качество бытового газа. Особенно страдают те, у кого имеется автономное отопление и газовые колонки.

Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

«По сравнению с прошлыми годами качество газа ухудшается, теплоемкость его уменьшается, время приготовления пищи существенно увеличивается, а домашние отопительные котлы значительно чаще выключаются через аварийные режимы из-за примесей - воздух под давлением и т.д., - говорится в петиции.

Напомним, одесситы страдают от холода в квартирах

Как сообщала Politeka, в Одессе начался переполох из-за пенсионного возраста

Также Politeka рассказывала, жители Одесской области получат новые счета за отопление: что известно о "бонусах"