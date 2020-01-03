Температура воздуха на улице поползла вниз, и одесситам стало не комфортно в квартирах

В преддверии морозов жители Одессы стали жаловаться на плохое отопление в квартирах

Соответствующая жалоба появилась на сайте «Единого центра обращения граждан», пишет Рoliteka.net

По словам жильцов дома на улице Канатной, 97/1, вверху радиаторы еле теплые, а внизу — совсем холодные. Температура воздуха на улице составляет от -4 до +4 градусов, при этом они вынуждены включать электрические обогреватели.

Автор подчеркивает, что уже обращался в теплосеть и в ОСМД, однако там переводят друг на друга стрелки.

«Прошу помочь с прояснением ситуации, кто же все-таки занимается регулировкой, и отрегулировать температуру, чтобы жильцам было комфортно находится в своих квартирах зимой. Ведь придут счета с новыми, повышенными тарифами, и не очень хотелось бы платить за воздух», — говорится в обращении.

Ранее, одесситы пожаловались на низкое качество бытового газа. Особенно страдают те, у кого имеется автономное отопление и газовые колонки

Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

«По сравнению с прошлыми годами качество газа ухудшается, теплоемкость его уменьшается, время приготовления пищи существенно увеличивается, а домашние отопительные котлы значительно чаще выключаются через аварийные режимы из-за примесей - воздух под давлением и т.д., - говорится в петиции.

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