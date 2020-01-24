В Одесской области произошло масштабное происшествие с зерновозом

ДТП случилось на автодороге Одесса-Рени в Измаильском районе. Фотографии разместили местные СМИ.

Согласно информации, недалеко от поворота дороги к поселку Суворово водитель грузовика КамАЗ с прицепом, двигаясь в сторону Измаила, превысил скорость и не вписался в крутой поворот. Зерновоз перевернулся и груз высыпался на дорогу.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель грузовика, он получил травмы.

Обратим внимание, что данный участок считается аварийный. Однако водители часто игнорируют дорожные знаки, которые предупреждают о крутом повороте.

Еще одна фура с зерном перевернулась и рассыпала груз по дороге в Одесской области.

Авария произошла на трассе Одесса-Киев, недалеко от поворота на село Троицкое Любашевского района,

Стоит отметить, что водитель большегруза в результате ДТП не пострадал.

Также мы писали, под Одессой перевернулся грузовик с прицепом и засыпал трассу семечками подсолнуха.

«В среду, 13 марта в 07:40 часов перевернулся автомобиль DAF с полуприцепом, который двигался со стороны Одессы в сторону села Визирка, по трассе М14», — говорится в сообщении.

По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся, в результате ДТП рассыпался груз — семечки.

В патрульной отметили, что в аварии никто не пострадал, поврежден только прицеп.

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