Молодожены в вагоне несколько часов с песнями и танцами ездили по городу

В Одессе молодожены сыграли свадьбу прямо в трамвае, который ездил по городу

Фотографиями гуляния поделилось местное издание «Думская».

Жених и невеста - ветеран АТО Константин Иванов и блогер Вероника Налета устроили необычную свадьбу. Для этого они специально арендовали вагон у «Одесгорэлектротранса».

Гуляли прямо в трамвайном вагоне, который несколько часов ездил по различным городским маршрутам, от центра до окраин. При этом гости танцевали и пели в вагоне.

Развлекал их известный в Одессе рок-музыкант Стас Подлипский, который вживую исполнял различные музыкальные произведения.



Ранее мы писали, в Одессе полицейский на глазах у прохожих сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Это произошло возле главной елки города на Думской площади.

Очевидцы фиксировали счастливый для будущих молодоженов момент на фото и видео.

Полицейский встал на одно колено с кольцом, и девушка сразу же ответила «Да». Кроме того, жениха приехали поддержать его коллеги.

Также мы писали, в Одессе обеспеченный мужчина дал объявление о поиски жены.

Так на днях, на одной из улиц города был замечен билборд с надписью «Ищу жену».

В объявлении мужчина указал, что он состоятельный, адекватный, порядочный, работает, имеет недвижимость и несколько автомобилей, а вот вредных привычек у него нет. Кроме того, автор утверждает, что у него золотые руки, которые растут из нужного места. Также мужчина похвастался что умеет готовить, а с интеллектом и эрудицией у него полный порядок.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, одесситы потеряли любимое место отдыха: "Завалили мусором и вырубили деревья", пугающие кадры

Также Politeka писала, подростки прославились после шалостей в парке Одессе: "На мартышек похожи", видео