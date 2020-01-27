В Одессе молодожены сыграли свадьбу прямо в трамвае, который ездил по городу
Фотографиями гуляния поделилось местное издание «Думская».
Жених и невеста - ветеран АТО Константин Иванов и блогер Вероника Налета устроили необычную свадьбу. Для этого они специально арендовали вагон у «Одесгорэлектротранса».
Гуляли прямо в трамвайном вагоне, который несколько часов ездил по различным городским маршрутам, от центра до окраин. При этом гости танцевали и пели в вагоне.
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Развлекал их известный в Одессе рок-музыкант Стас Подлипский, который вживую исполнял различные музыкальные произведения.
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